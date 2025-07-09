PSG - Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Rakibine üstünlük sağlayan taraf, finalde Chelsea'nin rakibi olacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde PSG'ye karşı forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finali Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...