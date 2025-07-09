PSG - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan yarı final maçları ile devam ediyor. İlk maçta Chelsea, Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İkinci maçta ise heyecan yerini PSG - Real Madrid mücadelesine bırakacak. Metlife Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, PSG - Real Madrid maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "PSG - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte PSG - Real Madrid maçı muhtemel 11'leri...
PSG - Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Rakibine üstünlük sağlayan taraf, finalde Chelsea'nin rakibi olacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final mücadelesinde PSG'ye karşı forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finali Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...
PSG-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG-Real Madrid maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
PSG-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Metlife Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
PSG-Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in PSG ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
PSG-REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Beraldo, Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doue, Barcola
REAL MADRİD: Courtois, Alexander-Arnold, Garcia, Rüdiger, Asencio, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius Jr., Gonzalo
FİFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Kazanan takımın Chelsea ile karşılaşacağı dev final 13 Temmuz saat 22.00'de oynanacak.