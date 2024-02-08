Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Nadezhdin'in adaylığını desteklemek için topladığı imzalarda kusurlar bulduğunu ve imzalardan bazılarının öldüğü tespit edilen insanlara ait olduğunu öne sürmüştü.

Nadezhdin, "Rusya genelinde 200 binden fazla imza topladım. İmza toplama işlemlerini açık ve dürüst bir şekilde gerçekleştirdik. Genel merkezimiz ve imza toplama noktalarımızda oluşan kuyruklar tüm dünya tarafından görüldü. 2024 başkanlık seçimlerine katılmak hayatımın en önemli siyasi kararıdır. Niyetimden ve adaylığımdan vazgeçmiyorum" dedi.

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1999'un sonundan bu yana görevde olan 71 yaşındaki Putin'in zaferine pek çok kişi kesin gözüyle bakıyor. Nadezhdin ise Kremlin'in Ukrayna'da 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı savşaa yönelik sert eleştirisiyle ön plana çıkmıştı.

Kremlin ise Nadejdin'i, Putin'e karşı ciddi bir rakibi olarak görmediğini açıklamıştı.