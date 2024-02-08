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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı - Para Haberleri

        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı

        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşuyor. Sunumun ardından Karahan, basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını da cevaplayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:56
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        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
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        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiriyor.

        İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

        -Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

        -Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

        -Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

        "ORTA VADEDE EKONOMİMİZİ KALICI FİYAT İSTİKRARINA ULAŞTIRACAĞIZ"

        -Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

        -2024 yılında, parasal aktarımın gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, yurt içi talepte dengelenme ile birlikte, cari dengede iyileşme sürecinin devamını öngörüyoruz.

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        -Enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.

        -Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.

        -Merkez bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

        "PARASAL DURUŞUMUZU KORUMAKTA KARARLIYIZ"

        -Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır. Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

        -Göstergeler, enflasyonda tahmin ettiğimizden daha hızlı gerilemiş bir ana eğilime işaret etmektedir. Bu durum, parasal sıkılaştırmanın fiyatlama davranışlarını öngördüğümüzden daha güçlü etkilediğini ima etmektedir.

        -Enflasyonun ana eğiliminde hedeflediğimiz patikayla uyumlu, belirgin bir iyileşme görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli buluyoruz.

        -KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir.

        -Parasal sıkılaştırma sürecinde, kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmiş, finansal koşulların sıkılaşması sağlanmıştır.

        Devamı geliyor...

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