Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024'ün ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiriyor.

İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

-Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

-Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

-Enflasyon görünümünde bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"ORTA VADEDE EKONOMİMİZİ KALICI FİYAT İSTİKRARINA ULAŞTIRACAĞIZ"

-Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

-2024 yılında, parasal aktarımın gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, yurt içi talepte dengelenme ile birlikte, cari dengede iyileşme sürecinin devamını öngörüyoruz.

REKLAM

-Enflasyon küresel düzeyde hedeflerin üzerinde seyretmektedir. Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır.

-Gelişmekte olan ülkelerin bir kısmında enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimleri devam etmektedir.

-Merkez bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

"PARASAL DURUŞUMUZU KORUMAKTA KARARLIYIZ"

-Sıkılaşma adımlarımızla Türkiye'de talepte dengelenme başlamıştır. Yurt içi talebin dezenflasyon yönünde ilerlemesini sağlamak için parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız.

-Göstergeler, enflasyonda tahmin ettiğimizden daha hızlı gerilemiş bir ana eğilime işaret etmektedir. Bu durum, parasal sıkılaştırmanın fiyatlama davranışlarını öngördüğümüzden daha güçlü etkilediğini ima etmektedir.

-Enflasyonun ana eğiliminde hedeflediğimiz patikayla uyumlu, belirgin bir iyileşme görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli buluyoruz.

-KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir.

-Parasal sıkılaştırma sürecinde, kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmiş, finansal koşulların sıkılaşması sağlanmıştır.

Devamı geliyor...