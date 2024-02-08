Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sınır gerilimi sürüyor: ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti

        Sınır gerilimi sürüyor: ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti

        ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını "sınır güvenliğiyle ilgili adımları yetersiz bulmaları" nedeniyle bloke etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyu çıktı ve ilerlemesi için gereken 60 oyun altına kalan tasarı bloke edilmiş oldu.

        DEMOKRAT SENATÖRLER DE 'HAYIR' DEDİ

        Tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford ve Mitt Romney evet oyu verirken, Demokrat senatörler Ed Markey, Bob Menenez, Alex Padilla ve Elizabeth Warren ile bağımsız senatör Bernie Sanders hayır oyu kullandı.

        "İSRAİL'E SAĞLANAN YARDIMLARIN BİNLERCE SİVİLİN HAYATINA MAL OLMASI..."

        Sanders, hayır oyunun gerekçesini, "İsrail'e sağlanan Amerikan yardımlarının Gazze'de binlerce sivilin hayatına mal olması" şeklinde ifade etti.

        Tasarıya karşı oy kullanan Cumhuriyetçiler, Demokratların sunduğu maddeleri yeterli bulmayarak bu konuda daha güçlü adımlar atılmasını talep etti.

        REKLAM

        B PLANI

        Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bir açıklama yaparak, içinde sınır güvenliği başlığının olmadığı ve sadece Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve Gazze'ye insani yardımları barındıran ayrı bir tasarıyı "B planı" olarak gündeme getirmeyi düşündüğünü bildirdi.

        Daha önce de Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

        Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #sınır güvenliği
        #dünya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Kayseri'de can pazarı! 3 ölü, 4 yaralı
        Kayseri'de can pazarı! 3 ölü, 4 yaralı
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!