Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! 345 kilogram! Piyasa değeri: 655 milyon TL! Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 655 milyon lira olan 345 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatırken, şüpheliler gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:18 facebook

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