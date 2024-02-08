Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor! Hakem raporu geliyor Beşiktaş yönetiminden asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, pazartesi günü TFF ile bir araya gelecek. Arat'ın seçim öncesinde "Burada iki tane yiğit var; Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak. Merak etmeyin" dediği siyah-beyazlı kurmaylar, görüşmede hakem hataları başta olmak üzere TFF'ye eksikleri ve taleplerini dile getirecek. Siyah-beyazlılar, hakem hatalarını raporla kamuoyuna sunmak için de çalışmalarında son aşamaya geldi

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