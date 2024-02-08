Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli A.Y. (30), babası Seyithan.Y. (64) ile tartıştı.

İddiaya göre eşinden ayrıldığı için bunalıma giren A.Y., 2. Ceviz Sokak’ta ailesinin yaşadığı eve geldi.

TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Evde babası Seyithan Y. ile tartışmaya yaşayan A.Y., bir anda kavgaya tutuştu. Şüpheli, evde bulunan tüfek ile önce babası Seyithan Y.’yi, ardından annesi Zozan Y.’yi (55) daha sonra ise kendisini engellemek isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi de 7 yaşındaki oğlunun yanında vurdu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.