Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek! Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Feci kazada yaşamını yitirenlerin 66 yaşındaki İmran Fırtına, 24 yaşındaki Fatma Nur Fırtına ve henüz 6 aylık olan E.F., olduğu öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 09:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:14 facebook

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