Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Süper Lig lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Gaziantep FK'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısındaki performansını değerlendirdi.
Gürcan Bilgiç (Sabah): İsmail Yüksek tüm yükünü aldı orta sahanın. Zajc'ın maç eksiği hemen belli etti kendini. Aynı Mert Hakan gibi… Çok şey yapmak isterken, oyun kuramadıkları için topun peşinden koşmak zorunda kaldı. Başta da yazdığımız gibi 1-1'e gelebilecek maç, bir anda 2-0 tabelasına ulaşınca umut kalmıyor. İkinci yarıyı kendi sahasında geçiren, topu rakibe bırakan Fenerbahçe'yi izledik. Kazanmak öncelik oldu.
Risk almak yerine, kontrol etmeyi tercih ettiler. Bu seçimde Batshuayi – Dzeko farkını da gördük. İki gol atan Belçikalı, takımın oyun kurması gerektiği anlarda gelemedi, pas köprüsü olamadı. Dün Dzeko sahada olsaydı, bir türlü takımı taşırdı, yanındakileri maçın içine alırdı. Elbette Batshuayi kadar ofsayta da düşmezdi. İrfan Can Eğribayat'ın hakkını yemek olmaz. Takımı tur yolunda tuttu. Penaltı dışında da iki-üç kurtarışı vardı. Zor maçı kolay haline getirdi.
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Dün geceki maçın skordan bağımsız başka bir anlamı daha vardı. O da Sumudica'nın İsmail Kartal hakkında yaptığı küstahça açıklamalara saha içinde bir kez daha cevap verilmesi mecburiyetiydi. Sarı-Lacivertliler de teknik direktörlerine yapılan bu saygısızlığı Gaziantep FK'yı güle oynaya eleyerek cevaplamış oldu. Hiç zorlanmadan maçın başından sonuna kadar neredeyse yedeklerden kurulu bir kadro Gaziantep'i elemeyi başardı.
İsmail Yüksek, dün gece yine sahanın en iyisiydi. Fred'in sakatlığının doğurduğu endişeyi ortadan kaldırmak için bir kat daha fazla mücadele ediyor ve müthiş oynuyor. Sonuçta lig yarışının ardından kupada da Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sanırım Sumudica da İsmail Kartal'ın kim olduğunu dün gece anlaşmıştır.
Faik Çetiner (Fanatik): Hep söylüyorum, iyi hoca olmasının yanı sıra İsmail Kartal’ın şansı da tartışılmaz. Düşünün, bugün Kartal’ın elindeki malzeme kimde var? Dün Gaziantep ile oynanan kupa maçında İsmail Kartal sahadakileri kulübeye, kulübedekileri de sahaya sürmüştü. Malzeme iyi olunca futbolun sırıtmıyor, sonuca gitmekte zorlanmıyorsun. Batshuayi görev verilen her maçta gollerini atıyor ama takımın bankosu olamıyor.
İşin bir başka ilginç yanı, rakipleri Fenerbahçe’nin önde baskılı oyununa tedbir alamıyorlar. Arkada bıraktığı geniş alanlardan faydalanamıyorlar. Malzeme demişken devam edelim. Oyunun ikinci bölümünde Fenerbahçe’de sırasıyla oyuna girenlere bakın: Tadic, Çağlar, Krunic, Ferdi ve Szymanski... Fazla söze gerek var mı? Bu takım bu malzemeyle her kupaya adaydır.
Engin Verel (Akşam): Son yazımda Batshuayi'nin, Dzeko'nun formsuz olduğu dönemlerde devreye alınmasını, hatta ilk 11'de olmasını tavsiye etmiştim. Yazıya oradan başlayacağım. Dün benim dediğim gibi Batshuayi kupa maçı olması nedeniyle ilk 11'deydi. Daha ilk yarıda 2 gol atarak, şansını iyi değerlendirdi. Belçikalı golcü sadece dün değil, önceki maçlarda da çok verimli oldu. Rakamlar bunu net şekilde ortaya koyuyor. Michy Batshuayi bence bundan sonraki dönemde de İsmail Kartal'ın düğümlenen maçları çözmek için elinde en önemli anahtar olarak kalmaya devam edecek.
Soyunma odasına giderken, 2-0'ı cebine koyan Fenerbahçe için ikinci yarının daha kontrollü ve sonuca yönelik olacağı kesindi. Öyle de oldu. Skoru koruyup, fark için fırsat kolladı. Bunları da buldu ama çok da atma konusunda istekli değillerdi. Sahadaki oyuncular fantaziye kaçsa da İsmail Kartal'ın 90 dakikayı boyunlu kazakla tamamlaması ve heyecandan yerinde duramaması dikkatimizden kaçmadı.
Serkan Akcan (Fanatik): Sumudica’nın İsmail Kartal’a karşı bu maça ekstra motive olduğu gözlerden kaçmadı. İsmail hoca ise klasik kupa kriterlerini işletmiş ve sahada rotasyonlu bir kadroyla mücadele etmeyi seçmişti. Mert Hakan’ın kazandırdığı penaltıyı attıktan sonra Bonucci’nin hediyesini de geri çevirmeyen Batshuayi maçın fişini erkenden çekmiş oldu. Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, ilk yarıda Maxim’in kaçırdığı penaltının şokunu yaşamaya fırsat bulamadan dönen topu Furkan’ın kafayla 2 metreden auta atışını izledi.
Markoviç’i Zajc’ın boşluğundan faydalanıp merkeze indirerek oynamak Gaziantep’in kaleye gidiş sayısını artırdı. Uzun süredir forma giyemeyen Zajc için 11’de başlamış olmak bir şans gibi görünse de dün gece kötü bir performans sergiledi. Crespo’nun ayrıldığı bir dönemde Zajc’ın bu fırsatları daha da ciddiye alması gerekir. Fenerbahçe, bu sezon Gaziantep ile 2 tane lig, 1 kupa toplam 3 kez karşılaştı ve hepsini kazandı ama en net galibiyetini dün gece kupada elde etti.