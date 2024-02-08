Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan otomobil sürücüsü Sezgin S. ise, "Çarptılar bize, biz de başkasına vurmayalım diye bu tarafa vurduk. Hızlı değildim. En fazla olacağım 40-60 kilometreydi. Arkadan biri zik zak yapıyordu. Başkasına vurmayalım diye bu tarafa kaçtık" diye konuştu.