Pakistan'da gergin seçim: İnternet hizmetleri askıya alındı, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi

Pakistan'da 127 milyon seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Seçim, ekonomik krizler, askeri müdahaleler ve Hindistan ile yaşanan çatışmaların gölgesinde ülkenin 76 yıllık tarihinde yaşadığı 12. seçim oldu. Seçim öncesinde Pakistan'ın güneybatısındaki iki siyasi büroya düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

SEÇİM GÖREVLİLERİNE SALDIRI Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Yetkililer, Kot Azam'daki oy verme işleminin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor. REKLAM

CEP TELEFONU VE İNTERNET HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.