İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde lösemiyle ilgili yürütülen çalışmalara ait numuneler sıvı nitrojenle çalışan dondurucu sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yapılan açıklamaya göre, - 190 derecede çalışan sistemde 22-23 Aralık'ta bir arıza meydana geldi. 16 soğutucu tanka sıvı nitrojen aktaran sistemde teknik sorun oluştu.

NUMUNELER KAYBEDİLDİ

Tankların arıza durumunda 4 gün daha çalışabildiği belirtilirken sorunun vaktinde çözülmemesi nedeniyle numunelerin kaybedildiği aktarıldı.

Enstitünün güney kampüsünün dekanı Matti Sallberg, sorunun İsveç'te akla gelebilecek en kötü zamanda, Noel arifesinde meydana geldiğini açıkladı.

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Soğutucu arızasında yaklaşık 30 yıldır hastalardan toplanan lösemi numunelerinin kaybedildiğini belirten Sallberg, "Bunların gelecekteki çalışmalar için de kullanılması planlanıyordu" dedi.

Sallberg, meydana gelen sorunun herhangi bir sabotajdan kaynaklandığını düşünmediğini ifade etti.