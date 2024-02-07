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        Satürn'ün uydusu Mimas'ta okyanus olabilir!

        Araştırmacılar, Satürn'ün uydusu Mimas'ın buzla kaplı dış yüzeyinin altında geniş bir okyanusun olabileceğini bildirdi. Araştırmacı Lainey, "Mimas, potansiyel olarak yaşanabilir bir yer gibi görünüyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bilemiyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:47
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        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
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        Fransa, Çin ve İngiltere'den araştırmacılar, 2017'de Satürn'ün atmosferinde yanmadan önce gezegeni ve uydularını 10 yıldan fazla bir süre inceleyen ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Cassini–Huygens" uzay aracına ait gözlemleri ele aldı.

        Satürn'ün uydusu Mimas'ın yörüngesinde ve dönüşündeki değişiklikleri de analiz eden araştırmacılar, Mimas'ın donmuş yüzeyinin 20 ila 30 kilometre altında geniş ve genç bir okyanus olabileceğini kaydetti.

        Fotoğraf: AP

        MİMAS'TA OKYANUS BULUNMA İHTİMALİ VAR

        Araştırma yazarlarından Valery Lainey, en önemli bulgunun, sıvı halde suya sahip olmasını asla beklemedikleri Mimas'ta okyanus bulunma ihtimali olduğunu belirtti.

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        Lainey, "Mimas, potansiyel olarak yaşanabilir bir yer gibi görünüyor. Ancak, yaşamın ortaya çıkması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Araştırmanın detayları, "Nature" adlı dergide yayımlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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