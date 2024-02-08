'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme! Samsun'da, bir süre ilişki yaşadığı 31 yaşındaki Muradiye Terzi'yi tabanca ile vurarak öldüren 43 yaşındaki M.D., polise teslim oldu. Muradiye Terzi ile M.D.'nin her ikisinin de evli oldukları belirtildi. M.D.'nin daha önce sitede kapıcı olarak çalıştığı ifade edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.02.2024 - 08:43 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:06 facebook

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