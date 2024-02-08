Oğuzhan Genç yazdı: Çekirge misali!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirdi
Kötü oyuna rağmen Semih Kılıçsoy'un söküp aldığı Trabzonspor maçının ardından sezonun elde kalan tek kupası için Antalya'daydı Beşiktaş. Eski hoca Sergen Yalçın, rakip kulübedeydi.
İki yeni transferden Svensson sakatlığı nedeniyle yoktu, Joe Worrall ise kenardaydı. Isınma sırasında Ghezzal'in de eklendiği her maç uzayan eksik listeninin yanında orta alana beklenen takviye de gelmeyince Beşiktaşlılar da doğal olarak tedirgindi.
Bu tedirginliği haklı çıkaracak şekilde de maça başladı Beşiktaş. Kontrol daha maçın başında ev sahibindeydi. Beşiktaş'ın hücumdaki cılız çabalarının gol olması mucizeydi. Derken 30. dakikada Umut Meraş'ın indirdiği(!) topta Bytyqi geliyorum diyen golü sonunda kaydetti.
Yoluna gençlerle devam edeceği söylenen Santos'un Umut'ta hala ısrar edip Emrecan Terzi'yi oynatmaması ise anlaşılacak gibi değildi. İlk yarı bittiğinde Beşiktaş faul hariç her alanda rakibinin gerisindeydi. (Toplam oynamada durum %64-%36)
İkinci yarının başında Santos da görüntüye dayanamadı. Umut Meraş ve Rebic'i kenara alıp Emrecan Terzi ve Muleka'yın sahaya attı. Beşiktaş'la birlikte uykuya dalan Antalya'da gazdan ayağını çekince 71'de Muleka skorda dengeyi sağladı.
Herkes uzatmaları düşünmeye başlarken ise gecenin kurtarıcısı Muleka, Cenk'in klas asistinde şık bir bitiricilikle 88'de tur biletini aldı.
Trabzonspor maçında yokları oynayan Beşiktaş, Semih'in becerisiyle kazanmıştı, Antalya'da da aynı görüntüde Muleka ipten alan isim oldu. Sezonun en kritik maçı kazanıldı belki ama bu "oyunsuzluk" hep bir kurtarıcıya muhtaç.
Kalan sayılı saatlerde bir ya da iki transfer gelecek mi göreceğiz ancak bu kadro ile bu gemi limana yanaşabilir mi, şimdilik zor görünüyor.