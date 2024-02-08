Oğuzhan Genç yazdı: Çekirge misali!

Trabzonspor maçında yokları oynayan Beşiktaş, Semih'in becerisiyle kazanmıştı, Antalya'da da aynı görüntüde Muleka ipten alan isim oldu. Sezonun en kritik maçı kazanıldı belki ama bu "oyunsuzluk" hep bir kurtarıcıya muhtaç.