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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı

        İzmir'de feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı

        İzmir Torbalı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, dehşet saçtı. Karşı şeride geçerek, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpan TIR, daha sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2024 - 06:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 06:27
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        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir TIR'ın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

        ÖNCE MİNİBÜSE SONRA EVİN DUVARINA ÇARPTI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İzmir-Aydın karayolu Kuşçuburun mevkisinde bir TIR, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. TIR daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. (69) ile Ömer A'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut P. (31) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        11 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ederken, polis ekipleri TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kendi yolunda seyir halinde olan işçi servisine, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #Torbalı
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