İzmir'de feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir TIR'ın servis minibüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

ÖNCE MİNİBÜSE SONRA EVİN DUVARINA ÇARPTI Fotoğraf: DHA İzmir-Aydın karayolu Kuşçuburun mevkisinde bir TIR, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. TIR daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR Fotoğraf: DHA Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hikmet Tayfun Ç. (69) ile Ömer A'nın (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut P. (31) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 11 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ederken, polis ekipleri TIR sürücüsü gözaltına alındı.