ABD Başkanı Biden kendisi hakkındaki rapora tepki gösterdi: "Buna nasıl cüret ederler, hafızam gayet iyi"
Gaflarıyla sıkça gündeme gelen ABD Başkanı Biden, kendisi hakkında hazırlanan raporda "iyi niyetli, zayıf hafızası olan yaşlı biri" ifadelerine tepki gösterdi. Biden, hafızasının iyi durumda olduğunu söyledikten sonra Gazze hakkında bir soruyu yanıtlarken, Mısır Devlet Başkanı Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı
Son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in adını unutmasıyla ve daha önceleri de yaptığı gaflarda gündeme gelen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın hafızasının nasıl olduğu sorusu ülke gündeminde konuşuluyor.
Bu konu, ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava da konuşulmaya başlandı. Biden'a ait ev ve ofislerde bulunan belgeleri incelemekle görevlendirilen özel savcı Robert Hur, kendisine yönelik dava açılmayacağını açıkladı.
"İYİ NİYETLİ, ZAYIF HAFIZASI OLAN YAŞLI BİRİ"
Ancak olayı araştıran komisyon, Biden'ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekti ve "iyi niyetli, zayıf hafızası olan yaşlı biri" olarak nitelendirdi.
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında rapora da değindi ve tepki gösterdi.
"RAPORDA BANA YÖNELİK HİÇBİR SUÇLAMA YAPILMADI"
Evinden çıkan gizli belgelerle ilgili en başından itibaren savcılıkla işbirliği yaptığını, ilgili dosyaların çoğunu kendisinin değil görevlilerin taşıdığını ve gizli dosyaları kasıtlı olarak elinde tutmadığını savunan Biden, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu." dedi.
"HAFIZAM GAYET İYİ DURUMDA"
Öte yandan aynı raporda kendi hafızasına ve yaşına ilişkin metne işlenen bazı ifadelerden rahatsız olduğunu vurgulayan Biden, kendisinin akıl sağlığının ve hafızasının gayet iyi durumda olduğunu savundu.
"BUNA NASIL CÜRET EDERLER"
"Bana hafızası iyi değil demiş, hafızam iyi durumda. Oğlumun ölüm yılını hatırlamadığım belirtilmiş, buna nasıl cüret ederler, kim bunu unutabilir." şeklinde konuşan Biden, savcı Hur'un raporundaki bu tür ifadelerin doğru olmadığını belirtti.
MISIR DEVLET BAŞKANI İLE MEKSİKA DEVLET BAŞKANINI KARIŞTIRDI
Bu açıklamalarının ardından Gazze ile ilgili soruya yanıt veren Biden, Mısır Devlet Başkanı Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı. Biden'ın "Meksika Devlet Başkanı Sisi ile görüştüm" demesi Amerikan kamuoyunda ve medyasında gündem oldu.
Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Biden'ın bu cümlesinin yer aldığı video kesitini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Biden başkanlığa uygun değil" yorumlarını yaptı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.