ABD Başkanı Biden kendisi hakkındaki rapora tepki gösterdi: "Buna nasıl cüret ederler, hafızam gayet iyi"

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında rapora da değindi ve tepki gösterdi.

"RAPORDA BANA YÖNELİK HİÇBİR SUÇLAMA YAPILMADI"

Evinden çıkan gizli belgelerle ilgili en başından itibaren savcılıkla işbirliği yaptığını, ilgili dosyaların çoğunu kendisinin değil görevlilerin taşıdığını ve gizli dosyaları kasıtlı olarak elinde tutmadığını savunan Biden, "Raporda bana yönelik hiçbir suçlama yapılmadı, doğrusu da buydu." dedi.