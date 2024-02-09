ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı" dedi.

Biden, Beyaz Saray'da akşam saatlerinde programa son anda eklenen bir canlı yayında kameralar karşısına geçti.

AA'nın haberine göre; özel yetkili savcının hakkında açıkladığı raporla ilgili değerlendirmeler yapan Biden, Gazze'deki son duruma ve ABD yönetimi olarak bu konuda neler yaptıklarına değindi.

"İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI ÇOK ABARTILI" Fotoğraf: AA Biden, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki (askeri) karşılığın icrasının çok abartılı olduğu görüşündeyim." yorumunu yaptı. Joe Biden, bölge ülkeleriyle Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi konusunda defalarca görüştüğünü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bu konuda ikna etmeye çalıştığını savundu.

SİSİ İÇİN "MEKSİKA DEVLET BAŞKANI" İFADESİNİ KULLANDI Fotoğraf: AA Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullanan Biden, "Meksika Devlet Başkanı Sisi ilk başta insani yardımların geçişi için kapıyı açmak istememişti, onu ben ikna ettim, İsrail tarafında açılması için Bibi'yi ikna ettim. Gazze'ye insani yardım girmesi için çok çabalıyorum. Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, başları belada olan ölen insanlar var. Bu son bulmalı." diye konuştu. İsrail ile Hamas arasında bir esir takası anlaşması yapılabilmesi için de çok uğraştığını kaydeden Biden, "Esir ateşkesi konusunda bir anlaşma için de çok çabalıyorum, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara sürdürülebilir bir ara verilebilmesi için çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.