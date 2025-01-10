Fenerbahçe'den Kevin Danso için 20 milyon Euro'luk teklif
Kadrosuna iki üst düzey stoper takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens forması giyen 26 yaşındaki Avusturyalı savunma oyuncusu Kevin Danso için resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin, yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir teklifi Fransız kulübüne ilettiği ve ezeli rakibi Galatasaray'ın da stoper oyuncuyla ilgilendiği belirtildi
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L'Équipe’te yer alan haberde, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe’nin Kevin Danso için 20 milyon Euro’ya yakın bir teklif yaptığı ifade edildi.
Haberde, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray’ın da Danso transferinde devrede olduğu aktarıldı.
Kevin Danso kimdir?
Kevin Danso, 25 milyon Euro piyasa değerine sahip ve Avusturya Milli Takımı’nın savunma hattındaki önemli isimlerinden biri.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danso’nun Lens’in satış listesinde yer aldığı belirtildi. Gana kökenli oyuncu, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı ve burada futbol kariyerine başladı.
Daha sonra Almanya’ya taşınarak Augsburg altyapısında yetişen Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf formaları giydikten sonra 2021 yılında 5.5 milyon Euro karşılığında RC Lens’e transfer oldu.
24 kez Avusturya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, kulüp kariyerinde ise 238 maçta 16 gol ve 14 asist kaydetti.