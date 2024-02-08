UEFA, gelir dağılımını açıkladı: Şampiyonlar Ligi'ne dudak uçuklatan pay
UEFA, 2024-27 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'ya ilişkin gelir dağılımını duyurdu.
UEFA, erkek futbolunda kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcılara ayrılan 3,31 milyar avroluk tutarın 2,46 milyar avrosu (yüzde 74,38), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da yer alan kulüplere dağıtılacak.
Kalan tutardan 565 milyon avro (yüzde 17,02) UEFA Avrupa Ligi'ndeki, 285 milyon avro (yüzde 8,60) ise UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere tahsis edilecek.
Ayrıca öngörülen 4,4 milyar avroluk toplam miktarın yüzde 10'u (440 milyon avro) dayanışmaya, yüzde 7'si (308 milyon avro) katılmayan kulüplere ve yüzde 3'ü (132 milyon avro) eleme turundaki kulüplere verilecek.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne ise 25 milyon avro ayrılacak.
ŞU ANDAKİ ÖDÜLLER NE KADAR?
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI VE ÖNCESİ ÖDÜL MİKTARI
UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.
Ön eleme turu: €230.000
Birinci eleme turu: €280.000
İkinci eleme turu: €380.000
Üçüncü eleme turu: €480.000
Grup aşaması için taban ücret: €15.250.000
Grup maçı galibiyeti: €2.700.000
Grup maçı beraberliği: €900.000
DEVLER LİGİ AŞAMASI PARA ÖDÜLLERİ
Son 16 turu: €9.500.000
Çeyrek final: €10.500.000