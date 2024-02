UEFA, gelir dağılımını açıkladı: Şampiyonlar Ligi'ne dudak uçuklatan pay

ŞU ANDAKİ ÖDÜLLER NE KADAR?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI VE ÖNCESİ ÖDÜL MİKTARI

UEFA, play offlarda kazanan her takıma €2.000.000, elenen her takıma 3.000.000€ ödeme yapar. Gruplara katılan her takıma €12.000.000 verilir. Ayrıca gruptaki her galibiyet için €1.500.000, beraberlik için 500.000€ ödeme yapar.