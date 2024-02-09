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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet! Park yeri kavgası cinayetle bitti!

        Park yeri kavgası cinayetle bitti!

        İstanbul Beyoğlu'nda, bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. M.K.'nın babası, market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda yaralanan market sahibi Mehmet Şahin hastanede hayatını kaybederken M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 07:54 Güncelleme: 09.02.2024 - 07:54
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        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
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        İstanbul'da olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde önceki gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

        BABASI DA KAVGAYA KARIŞTI

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı.

        SİLAHLA 2 KİŞİYİ YARALADI

        Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

        İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Yaşanana tartışama ve saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile olay yerine gelen Celal K.'nın bir çalışana kafa atması ve kavga etmesi görülüyor.

        Daha sonra da silahını çıkararak etrafa ateş ediyor. Araya girenler Celal K.'yı güçlükle sakinleştiriyor.

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