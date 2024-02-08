BDDK 2 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 382 milyar 488 milyon lira oldu.

2 Şubat haftasında KKM hesaplarında 76 milyar 57 milyon lira düşüş yaşandı. Böylece söz konusu haftada son 3 ayın en sert düşüş yaşanmış oldu.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 2.02.2024 2.382.488,47 -76.057,37 26.01.2024 2.458.545,84 -44.063,20 19.01.2024 2.502.609,04 -26.345,03 12.01.2024 2.528.954,07 -47.503,70 5.01.2024 2.576.457,77 -49.896,09 29.12.2023 2.626.353,86 -25.477,65 22.12.2023 2.651.831,51 -30.410,34 15.12.2023 2.682.241,85 -18.698,44 8.12.2023 2.700.940,29 -13.402,46 1.12.2023 2.714.342,75 -24.337,53 24.11.2023 2.738.680,28 -29.221,99 17.11.2023 2.767.902,27 -70.885,98 10.11.2023 2.838.788,25 -82.879,73 3.11.2023 2.921.667,98 -86.218,44 27.10.2023 3.007.886,42 -62.288,45 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 KKM'deki aralıksız düşüş de 24. haftasına girdi. Söz konusu 24 haftada toplam düşüş 1 trilyon 25 milyar lirayı buldu. "KKM'NİN AZALMASINA YÖNELİK UYGULAMALARA DEVAM EDİLMEKTEDİR" KKM'den çıkış ekonomi yönetiminin 2024'teki öncelikleri arasında yer alıyor. TCMB'nin yeni başkanı Fatih Karahan bugün gerçekleştirdiği yılın ilk enflasyon raporu toplantısında konuyla ilgili olarak "KKM’nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. Önümüzdeki dönemde TL likiditesinin ikincil piyasa faizlerine etkileri yakından takip edilecek Türk lirası likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla sterilize edilmesi ve sonrasında zorunlu karşılık kaynaklı fonlama maliyetinde meydana gelen artış, TL mevduat faizlerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştur. Bu kapsamda, TL zorunlu karşılıklara, KKM’nin TL mevduata geçişine yönelik hedeflere bağlı olarak faiz uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi. REKLAM TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi