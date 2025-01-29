İtalyanlar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye teklifi!
İtalyanlar, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile masaya oturduğunu iddia etti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık futbolcusu Victor Osimhen için satın alma girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, Napoli'ye 65 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak bu rakamın oyuncunun sözleşmesinde bulunan ve ocak ayı itibarıyla aktif hale gelen serbest kalma maddesinden 10 milyon Euro daha düşük olduğu kaydedildi.
Çizme ekibinin başkanı De Laurentiis'in ise Galatasaray'dan gelen 65 milyon Euro'luk bu teklifi nazikçe geri çevirdiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Victor Osimhen'i takımda tutmak istediğine dikkat çekilirken Napoli'nin indirime yanaşmadığı ve serbest kalma bedelini talep ettiği kaydedildi
Ara transferde Avrupa'nın birçok takımının radarında olan Victor Osimhen için Galatasaray'ın 75 milyon euro karşılığında transferi tamamlayabileceği, diğer kulüplerin ise serbest kalma bedelinin yanı sıra 6 milyon euroluk bir tazminatı da ödemesi gerektiği aktarıldı.
Haziran ayından itibaren ise bu miktar herkes için 75 milyon Euro olacak. Napoli ayrıca, oyuncunun 2026'da sona erecek sözleşmesine, 2027'ye kadar uzatma opsiyonu ekleyerek kendini garantiye aldı