Jean Onana İtalya yolcusu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta sahanın satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda İtalyan ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı.
Kadroya takviye yapmak için bazı oyuncularıyla yolları ayırması gereken Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor...
Siyah-beyazlılarda gözden çıkarılan Jean Onana, İtalya'ya transfer oluyor.
Kamerunlu orta saha, Serie A ekibi Genoa'ya kiralanıyor.
Taraflar arasında her konuda anlaşma sağlanırken, transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
2023-2024 sezonunun başında Lens'ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşattı.
Siyah-beyazlı formayla sadece 16 maçta görev yapabilen Onana, 1 asistlik performans ortaya koydu.