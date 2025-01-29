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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!

        İstanbul'da, kentsel dönüşüme giren apartmandaki dairede babasının hak sahibi olduğunu öne süren Ömer Derici, akrabası Talat Derici'yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:49
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        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
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        İstanbul Üsküdar'da olay, 24 Ocak'ta saat 15.10 sıralarında Çengelköy Lekeci Nuri Sokak'taki bir sitenin önünde meydana geldi.

        BİR DAİRE İLE İLGİLİ ANLAŞMAZLIK VARDI

        Hayatını kaybeden Talat Derici.
        Hayatını kaybeden Talat Derici.

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, Talat Derici ve Ömer Derici arasında kentsel dönüşüme giren apartmandaki bir dairenin tapusuyla ilgili anlaşmazlık vardı.

        BABASININ HAK SAHİBİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

        Katil zanlısı Ömer Derici.
        Katil zanlısı Ömer Derici.

        Ömer Derici, evin tapusunda babasının da hak sahibi olduğunu öne sürerek Talat Derici ile bir süredir tartışıyordu. Eşiyle birlikte yaşadıkları sitenin otoparkına girmek üzere olan Talat Derici'nin yanına gelen Ömer Derici konuyu tekrar tartışmaya başladı.

        EŞİNİN YANINDA SİLAHLA VURDU

        Ömer Derici, tartışmanın büyümesinin ardından yanında getirdiği silahı çıkararak akrabası Talat Derici'yi eşinin yanında vurdu. Saldırının ardından Ömer Derici kaçarken otomobilinden inmeye Talat Derici bir süre sonra yere yığıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Talat Derici yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ÜSKÜDAR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Talat Derici'yi vurduktan sonra kaçan Ömer Derici ise Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırgan Ömer Derici, 'Kasten Öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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