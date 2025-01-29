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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza

        UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Bu kararla Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynayacağı Midtjylland maçında takımın başında yer alamayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 01:16 Güncelleme: 29.01.2025 - 01:16
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        UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.

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        62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8’inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.

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