UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza
UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Bu kararla Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynayacağı Midtjylland maçında takımın başında yer alamayacak.
Giriş: 29.01.2025 - 01:16 Güncelleme: 29.01.2025 - 01:16
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UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.
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62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8’inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.