AgeSa Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sırrının bileşik getiri olduğunu vurgulayarak "Refah içinde yaşayan ülkelerin arkasındaki sır da Bireysel Emeklilik Sistemi. Eğer sisteme erken girip 20-30 sene bileşik getiriden faydalanırsanız emekliliğinize çok iyi bir hazırlık yapıyorsunuz demektir. Burada bir domino etkisi görebilirsiniz" dedi. Kuruca, çalkantılara rağmen çok dayanıklı bir iş modeli olduklarının kanıtlandığını dile getirirken "BES herkesin ihtiyacı olan bir ürün. Uzun vadeli tasarruflarla hem bireyler güvence altına alınıyor hem de ekonomi güçleniyor" dedi.

BES'te çok ciddi devlet katkısı ve iyi yönetilen uzman fon yöneticileri olduğunun altını çizen Kuruca, BES katılımcılarının ancak yüzde 15'inin fon tercihlerini değiştirdiklerine işaret ederek oysa özellikle BES şirketlerinin tavsiyelerini dinleyip fonlarını yöneten vatandaşların yüzde 1-2 daha iyi getiri sağlayabildiğini anlattı.

YÜZDE 95'İ ENFLASYONU YENDİ

Kuruca mobil aplikasyonlardan sunulan hizmetlerden vatandaşların daha iyi faydalandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bizim ana hedefimiz ortalamada katılımcıların enflasyonun üzerinde getiri elde etmesi. Burada yüzde 90'ın üstünde başarı sağlıyoruz. Teknik çalışma ile müşterilerimizin yüzde 95'inin enflasyonun üstünde getiri sağlayabildiğini gördük. Portföyünü daha aktif yönetenler ise yılda 1-2 puan daha iyi getiri sağlıyor."

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BES katılımcılarının yüzde 30'unun altın fonlarını yüzde 20'sinin likit ve sabit getirili ürünleri tercih ettiğini dile getiren Kuruca, 2024'te yabancı teknoloji hisseleri fonunun kazanç şampiyonu olduğunu, müşterilerinin yüzde 6-7'sinin bu fonları tercih ettiğini kaydetti. Kuruca uzun vadede hisse senetleri fonlarının BES'te daha iyi getiri sağladığını da vurguladı.

Vatandaşların fon getirilerinden iyi faydalanması için emeklilik planlamasını yapmanın şart olduğunu bu hizmeti mobil aplikasyonlarla kendilerinin de müşterilerine sunduklarını bildiren Kurucu, kişilerin emeklilikte yapmak istediklerine göre farklı finansal gereksinimleri olduğunu hatırlattı.

5 YILDA YÜZDE 650 GETİRİ

2024'ün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) açısından güzel bir yıl olduğunu dile getiren Kuruca, tüm zorlukları rağmen BES sektörü ve Agesa Hayat'ın da çok iyi performans sergilediğini söyledi. Geçen yıl BES katılımcılarının mutlu olduğunu dile getiren Kuruca, "Gönüllü BES katılımcılarının sayısı 9,5 milyona ulaştı. Toplam fon birikimi Otomatik Katılım'ı da sayarsak 1,2 trilyon liraya çıktı. Fon getirileri iyi oldu. Son 1 yılda enflasyonun yüzde 5-6 üzerinde, yüzde 51-52 oranında ortalama getiri sağlandı. Son 5 yıla bakarsak yine ortalama senelik enflasyonun 5 puan üstünde değer yaratıldığını görüyoruz. Son 5 yılda enflasyon yüzde 500'ken BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 650 olmuş" diye konuştu.