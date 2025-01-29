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        Haberler Ekonomi Sigorta BES'in sırrı bileşik getiri - Sigorta Haberleri

        Gelişmiş ülkelerin arkasındaki sır BES, BES'in sırrı da bileşik getiri

        Sigorta Sayfası programına katılan AgeSa Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) sisteme erken girmenin önemine işaret ederek "Eğer sisteme erken girip 20-30 sene bileşik getiriden faydalanırsanız emekliliğinize çok iyi bir hazırlık yapıyorsunuz. Burada domino etkisi görebilirsiniz. BES'in sırrı da bu. Refah içinde yaşayan ülkelerin arkasındaki sır da BES" diye konuştu.

        Giriş: 29.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:50
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        BES'te domino etkisi
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        AgeSa Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sırrının bileşik getiri olduğunu vurgulayarak "Refah içinde yaşayan ülkelerin arkasındaki sır da Bireysel Emeklilik Sistemi. Eğer sisteme erken girip 20-30 sene bileşik getiriden faydalanırsanız emekliliğinize çok iyi bir hazırlık yapıyorsunuz demektir. Burada bir domino etkisi görebilirsiniz" dedi. Kuruca, çalkantılara rağmen çok dayanıklı bir iş modeli olduklarının kanıtlandığını dile getirirken "BES herkesin ihtiyacı olan bir ürün. Uzun vadeli tasarruflarla hem bireyler güvence altına alınıyor hem de ekonomi güçleniyor" dedi.

        BES'te çok ciddi devlet katkısı ve iyi yönetilen uzman fon yöneticileri olduğunun altını çizen Kuruca, BES katılımcılarının ancak yüzde 15'inin fon tercihlerini değiştirdiklerine işaret ederek oysa özellikle BES şirketlerinin tavsiyelerini dinleyip fonlarını yöneten vatandaşların yüzde 1-2 daha iyi getiri sağlayabildiğini anlattı.

        YÜZDE 95'İ ENFLASYONU YENDİ

        Kuruca mobil aplikasyonlardan sunulan hizmetlerden vatandaşların daha iyi faydalandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bizim ana hedefimiz ortalamada katılımcıların enflasyonun üzerinde getiri elde etmesi. Burada yüzde 90'ın üstünde başarı sağlıyoruz. Teknik çalışma ile müşterilerimizin yüzde 95'inin enflasyonun üstünde getiri sağlayabildiğini gördük. Portföyünü daha aktif yönetenler ise yılda 1-2 puan daha iyi getiri sağlıyor."

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        BES katılımcılarının yüzde 30'unun altın fonlarını yüzde 20'sinin likit ve sabit getirili ürünleri tercih ettiğini dile getiren Kuruca, 2024'te yabancı teknoloji hisseleri fonunun kazanç şampiyonu olduğunu, müşterilerinin yüzde 6-7'sinin bu fonları tercih ettiğini kaydetti. Kuruca uzun vadede hisse senetleri fonlarının BES'te daha iyi getiri sağladığını da vurguladı.

        Vatandaşların fon getirilerinden iyi faydalanması için emeklilik planlamasını yapmanın şart olduğunu bu hizmeti mobil aplikasyonlarla kendilerinin de müşterilerine sunduklarını bildiren Kurucu, kişilerin emeklilikte yapmak istediklerine göre farklı finansal gereksinimleri olduğunu hatırlattı.

        5 YILDA YÜZDE 650 GETİRİ

        2024'ün Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) açısından güzel bir yıl olduğunu dile getiren Kuruca, tüm zorlukları rağmen BES sektörü ve Agesa Hayat'ın da çok iyi performans sergilediğini söyledi. Geçen yıl BES katılımcılarının mutlu olduğunu dile getiren Kuruca, "Gönüllü BES katılımcılarının sayısı 9,5 milyona ulaştı. Toplam fon birikimi Otomatik Katılım'ı da sayarsak 1,2 trilyon liraya çıktı. Fon getirileri iyi oldu. Son 1 yılda enflasyonun yüzde 5-6 üzerinde, yüzde 51-52 oranında ortalama getiri sağlandı. Son 5 yıla bakarsak yine ortalama senelik enflasyonun 5 puan üstünde değer yaratıldığını görüyoruz. Son 5 yılda enflasyon yüzde 500'ken BES fonlarının ortalama getirisi yüzde 650 olmuş" diye konuştu.

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        BU YIL TÜRK LİRASI VARLIKLAR TERCİH EDİLEBİLİR

        Önümüzdeki 3 ile 6 ay içinde Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile birlikte tahvil fonlarında bir kerelik ciddi bir getiri olabileceği dile getirerek, bu getiriyi yatırımcıların gözetmeleri gerektiğini söyledi.

        Kuruca, BES katılımcılarına dengeli bir portföy dağılımı önerdiğini de ifade ederek, şunları kaydetti: "Dengeli bir dağılımın uzun vadede enflasyonu yendiğini biliyoruz. Ana yatırım kalemleri para piyasası, hisse senedi, altın ve kamu dış borçlanma araçları dengeli bir şekilde dağıtılmalı. Ancak gelişmelere göre bu 4'lü arasında oranlar artırılıp azaltılabilir. Bu yıl Türk Lirası hisse senedi, tahvil ve para piyasası varlıkları yüzde 60-65 oranında tercih edilebilir."

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        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #BES
        #altın
        #hisse senedi
        #tahvil
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