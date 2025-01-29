McLarens'dan bugüne... How I Met Your Mother oyuncuları dizinin finalinden sonra neler yaptı?
2005 yılında hayatımıza giren ve 2014'te unutulmaz bir finalle sona eren "How I Met Your Mother", izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi. McLaren's Pub'da başlayan hikâye boyunca Ted, Robin, Barney, Marshall ve Lily'nin dostluklarına, aşk hayatlarına ve komik maceralarına şahit olduk. Peki, dizi bittikten sonra bu sevilen oyuncular kariyerlerinde ve kişisel yaşamlarında neler yaptı?
Bir zamanlar McLaren's Pub'un vazgeçilmez karakterleri olarak ekranlarda olan Ted, Robin, Barney, Marshall ve Lily, milyonlarca izleyiciyi kahkahaya boğmuştu. Dizi sona erdiğinden bu yana dokuz yıl geçti ve oyuncular çeşitli projelerle kariyerlerine devam etti. Şimdi gelin, bu sevilen oyuncuların dizi finalinden bugüne kadar neler yaptığına yakından bakalım!
ALYSON HANNIGAN (LILY ALDRIN)
Dizinin en tatlı çiftlerinden birinin yarısı olan Lily Aldrin, Alyson Hannigan’ın ekranlarda ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Hannigan, "Penn & Teller: Fool Us" adlı sihirbazlık programında sunuculuk yapmaya başlayarak farklı bir alanda kariyerine devam etti.
Bunun yanı sıra aile odaklı projelerde yer almayı tercih eden oyuncu, kişisel hayatını ön planda tutuyor. Hannigan’ın çocuklarıyla geçirdiği zaman ve sosyal medya paylaşımları takipçilerinin ilgisini çekiyor.
JASON SEGEL (MARSHALL ERIKSEN)
Marshall’ın sıcak kanlı ve esprili karakteri Jason Segel’in özüyle birebir örtüşüyordu. Dizi bittikten sonra Segel, senaristlik ve yazarlık kariyerine yoğunlaştı. "The End of the Tour" filmindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not alan oyuncu, dramatik rollerde de başarılı olduğunu kanıtladı.
Ayrıca "Dispatches from Elsewhere" adlı diziyle hem oyuncu hem de yaratıcı olarak dikkatleri üzerine çekti. Segel, Hollywood’daki kariyerine istikrarlı bir şekilde devam ediyor.
COBIE SMULDERS (ROBIN SCHERBATSKY)
Robin karakteriyle akıllarda yer eden Cobie Smulders, dizi finalinin hemen ardından Marvel Sinematik Evreni’nde Maria Hill karakterini canlandırmaya devam etti. "The Avengers" ve "Spider-Man" gibi büyük prodüksiyonlarda yer alan Smulders, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti.
Ayrıca, "Stumptown" adlı polisiye dizide başrol oynayarak eleştirmenlerden tam not aldı. Sinema projeleri kadar sahne performanslarıyla da güzel işler başaran oyuncu, kendine has bir çizgi yaratmayı başardı.
JOSH RADNOR (TED MOSBY)
"How I Met Your Mother" dizisinin ana karakteri olan Ted Mosby, Josh Radnor'un kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Dizi sonrasında Radnor, televizyon ve sinema projelerine ağırlık verdi.
"Rise" adlı NBC dizisinde bir lisenin tiyatro öğretmenini canlandıran Radnor, bu rolle eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Ayrıca şair ve yazar kimliğiyle öne çıkan oyuncu, kendi şiirlerini de yayınlamaya başladı. Müzikal bir projede yeralan Radnor, "Radnor and Lee" adlı bir folk grubu kurarak sahne performanslarına da devam ediyor.
NEIL PATRICK HARRIS (BARNEY STINSON)
Şüphesiz dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olan Barney Stinson, Neil Patrick Harris'in efsanevi performansıyla hafızalara kazındı. Harris, dizi sonrası Broadway söz konusu olduğunda da sahne tozunu üzerinden atmadı.
"Hedwig and the Angry Inch" müzikalindeki performansıyla Tony Ödülü kazandı. Bunun yanı sıra "A Series of Unfortunate Events" dizisinde başrol oynayarak izleyicilerin sevgisini kazanmaya devam etti. Harris, ayrıca kişisel yaşamında da baba olmanın keyfini çıkartıyor ve sosyal medyada aile hayatını paylaşıyor.
Fotoğraf kaynak: Instagram, IMDb