Hindistan'da düzenlenen dünyanın en büyük dini festivali "Maha Kumbh Mela"da izdiham!
Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen ve dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen Maha Kumbh Festivalinde izdiham çıktı. Yetkililer, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan festivale milyonlarca kişinin katılması bekleniyordu
Hindistan'da 12 yıl arayla düzenlenen dünyanın en büyük dini töreni olarak görülen "Maha Kumbh Mela" da izdiham çıktı.
Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak AFP'ye konuşan bir doktor 15 kişinin öldüğünü söyled, Reuters ise 7'den fazla kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Törende birden fazla izdiham yaşandığı belirtildi. İlk izdihamın, üç kutsal nehrin birleştiği noktada, bir diğerinin de insanların kaçmaya başlamasıyla oluştuğu ifade edildi.
400 MİLYONDAN FAZLA HİNDU'NUN KATILMASI BEKLENİYOR
Kutsal su olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne 45 gün boyunca rekor sayıda, 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.
Allahabad kentinde düzenlenen festival kapsamında milyonlarca kişi, yıkanıp günahlarından arınmak amacıyla Triveni Sangam Nehri'ne giriyor.
Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.