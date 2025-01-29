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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker adliyeye sevk edildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk

        Halk TV'nin yayınında yapılan bir röportajın izinsiz kullanılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:26
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        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği iddiasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

        3 GAZETECİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre yayının incelenmesinin ardından devam eden soruşturma kapsamında 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından, dün akşam gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

        ASKER ANKARA'DA İFADE VERECEK

        Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

        SERBEST BIRAKILMALARI TALEP EDİLECEK

        Selek ve Pehlivanın avukatı Hüseyin Ersöz, İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan Meydanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmasının ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü açısından sıkıntılı bir durum oluşturduğunu iddia etti.

        Müvekkillerinin yayına girmeden önce gözaltına alınmalarının özgürlük haklarının ihlali ve orantılı olmayan müdahale olduğunu öne süren Ersöz, iki kişinin savcılıkta serbest bırakılmalarına yönelik taleplerini yineleyeceklerini kaydetti.

        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında Haberi Görüntüle
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