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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya sürpriz talip! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya sürpriz talip!

        Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren ve adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de, deneyimli stoper Alexander Djiku'ya sürpriz bir talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:02
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

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        RENNES, DJIKU'YU İSTİYOR

        Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Rennes, Alexander Djiku ile ilgileniyor. Transfer döneminin sonuna kadar bir teklif yapılabilir.

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        Habere göre; tecrübeli bir oyuncu arayışında olan Rennes, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

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        F.BAHÇE SATIŞA SICAK BAKIYOR

        Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri dinlemeye açık olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi.

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        30 yaşındaki Ganalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.

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