Yabancı yatırımcı açısından 'Selamsız Bandosu' filminde gibiyiz

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Pardus Portföy Yönetim Direktörü Mustafa Keskintürk oluyor. Ekonomi programı ile programın mihenk taşı olan enflasyondaki düşüş ve faiz indirimi sürecini değerlendiren Kenkintürk, bu doğrultuda borsa şirketlerinin bilançolarının ne zaman düzeleceğine dair görüşlerini aktarıyor. Borsaya ilişkin görüşlerini ifade ederken yabancı yatırımcıların ilgisi açısından hayal kırıklığı yaşandığını 'Selamsız Bondosu filminde gibiyiz" diye açıklayan Keskintürk, yabancıların Borsa İstanbul'a yatırım yapmasına ilişkin beklenti ve sonrasında yaşananları bu filmde bir kasabaya beklenen başbakanın kasaba halkının hazırlığına rağmen trenden el sallayıp geçmesine benzetiyor.

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TRUMP DÖNEMİNDE PİYASA OYNAK OLUR

Keskintürk, borsa ve sermaye piyasalarına global piyasaların etkisini değerlendirirken ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump döneminde, Trump'ın kişiliğinden kaynaklı oynak bir piyasa olacağını tahmin ettiklerini vurguluyor.

Ekonomide her ne kadar enflasyonda hedeflenen değerlere ulaşmak zor olsa da ekonomi yönetiminin hedeflerine yakınlaşılacağını anlatan Keskintürk, bu durumun borsa şirketlerinin bilançolarına yılın ikinci çeyreğinden itibaren olumlu yansımasını beklediklerini kaydediyor.

YÜZDE 80 HİSSE SENEDİ

Ekonomide kötü günlerin atlatıldığını dile getiren Keskin, yılın ikinci çeyreğinden itibaren bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, gayrimenkul, çimento, ulaştırma sektörü ve savunma sanayi şirketlerinin potansiyeli yüksek sektörler olacağını dile getiriyor. Keskintürk, vatandaşların yatırım fonları aracılığı ile yatırım yapmalarının doğru olacağını ancak yine de arzu edenler için yüzde 60'ı hisse senedi yüzde 20'si mevduat veya likit fon ve yüzde 20'si altından oluşan bir portföyün bugünkü şartlarda doğru olabileceğini anlatıyor.