3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cansız bedeni bulundu
Giriş: 29.01.2025 - 19:05 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:05
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Denizli Çivril'in Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.
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Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti.
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İncelenen çuvalda kadının cansız bedeni bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.