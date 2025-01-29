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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu | Son dakika haberleri

        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadının, komşusunun bahçesinde çuval içinde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:05 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:05
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        Denizli Çivril'in Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

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        Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti.

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        İncelenen çuvalda kadının cansız bedeni bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Girgin'in cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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