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        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi

        Bilim insanları, 60 metre genişliğinde ve 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:24
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        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
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        Bilim insanları, "2024 YR4" adı verilen asteroidin, Aralık 2032'de Dünya'ya çok yaklaşacağını açıkladı.

        Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'ya göre, bu göktaşı Dünya'ya 106 bin kilometre kadar yaklaşabilir. Fakat yörüngedeki belirsizlikler düşünüldüğünde doğrudan Dünya'ya çarpma ihtimali de bulunuyor.

        Mevcut verilere göre, olası çarpışma noktası Güney Amerika'dan Atlantik Okyanusu'na ve Güney Afrika'ya kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. Ancak bilim insanları, kesin bilgilerin ancak ilerleyen gözlemlerle ortaya çıkacağını belirtiyor.

        Asteroidin boyutu ve yapısı, etkisinin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörler. Tahminlere göre, "2024 YR4" yaklaşık 60 metre genişliğinde fakat yüzeyinin parlaklığına bağlı olarak bu ölçüm değişebilir.

        Gök bilimciler, önümüzdeki yıllarda "2024 YR4"ü yakından izleyerek daha doğru hesaplamalar yapmayı planlıyor. 2028'de gök taşı Dünya’ya daha yakın geçecek ve bu sayede boyutu, yapısı ve yörüngesi hakkında daha kesin verilere ulaşılabilecek. Bu çalışmalar sonucunda "2024 YR4"ün, 2032'de gerçekten bir tehlike oluşturup oluşturmadığı netlik kazanacak.

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