Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup: Truva'ya bekliyoruz!

Troya Müzesi, 2026 yılında vizyona girecek olan "The Odyssey" filmine ilişkin, ünlü yönetmen Christopher Nolan’a, sosyal medyadan mektup yayımladı.

Yayımlanan mektup şöyle:

"Sevgili Christopher Nolan, yönetmenliğini yaptığınız The Odyssey filminin Temmuz 2026'da vizyona gireceğini öğrenmek bizi çok sevindirdi.

Odysseus'un İthaka'ya yolculuğu maceralarla dolu. Ancak bu yolculuğa Truva'dan başladığına ve yolculuktan önce Truva'da geçirdiği on yılın ona çok şey öğrettiğine şüphe yok.

Bugün, Truva Müzesi olarak, kurnaz Odysseus'un bize bıraktığı tahta at hediyesi de dahil olmak üzere tüm Homeros mirasını korumaya ve sürdürmeye çalışıyoruz; bu hediye acı dolu anılarımızın izlerini taşıyor.

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Sevgili Nolan, bu filmden önce Troya Müzesi'ni ve Troya Antik Kenti'ni ziyaret etmemek şüphesiz büyük bir eksiklik olurdu.

Hikayenin kaynağı olan bu coğrafya, bugüne kadar birçok sanatçıya olduğu gibi, şüphesiz sizin için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

Unutmayın! Her yol Truva'dan başlar! En kısa zamanda Truva'da buluşmak dileğiyle..."

Dear Christopher Nolan,



We were delighted to learn that The Odyssey, which you directed, will be released in July 2026. Odysseus's journey to Ithaca is full of adventure. But there is no doubt that he started this journey from Troy and the ten years he spent in Troy before the… pic.twitter.com/z7OxNmAbV6 — Troya Müzesi (@troyamuzesi) January 29, 2025

Nolan'ın en yüksek bütçeli filmlerinden biri

Epik bir dönem-aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak.

Nolan'ın yeni filminde başrolleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson ve Charlize Theron paylaşacak.

Homeros’un antik Yunan destanı Odysseia, hala okunan en eski edebiyat eserlerinden biri olma özelliğini koruyor. Destan, Yunan kahramanı Odysseus’un, Truva Savaşı sonrası evine dönerken yaşadığı zorlu yolculuğu konu alıyor.