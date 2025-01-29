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        Haberler Dünya Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi | Dış Haberler

        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi

        Suriye'de yaşanan geçiş dönemine ilişkin detaylar kesinleşirken Ahmed Şara, geçici dönem başkanlığını üstlendi. Suriye Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü, Şara'nın Suriye Arap Cumhuriyeti adına idareyi yürüteceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:16
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        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
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        Suriye'de 7 Aralık'tan beri yaşanan ara dönemin detayları Şam'da toplanan konferansta netleştirildi.

        Suriye Askerî Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Hasan Abdulgani, Ahmed Şara'nın geçici dönem başkanlığını üstlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ahmed Şara geçiş döneminde Suriye Arap Cumhuriyeti'nin idaresi yürütecek.

        Konferansta Baas Partisinin lağvedildiği de duyurulurken geçmiş rejimden kalan her türlü askeri kuvvet de feshedildi. Feshedilen güvenlik güçlerinin yerine yeni güvenlik kurumları inşa edileceğini duyuruldu.

        Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü ayrıca 2012 yılında yürürlüğe giren anayasanın da artık geçerli olmadığını bildirdi.

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