Fed faizi sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Fed geçen ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Eylül ayında faizi 50 baz puan, kasımda ise 25 baz puan indiren Fed, böylece indirim serisine bugün ara vermiş oldu.

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

"ENFLASYON HALEN YÜKSEK"

İşsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı, enflasyonun ise halen bir miktar yüksek seyrettiği belirtilen metinde "Komite, uzun vadede azami istihdamı ve enflasyonu yüzde 2 oranında tutmayı hedeflemektedir. Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki risklerin genel olarak dengeli olduğunu değerlendirmektedir. Ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, Komite risklere dikkat etmektedir" denildi.

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'İLERLEME KAYDETTİ' İFADESİ ÇIKARILDI

FOMC'nin bugünkü açıklamasıyla aralık ayında yaptığı açıklama arasındaki farka bakıldığında enflasyon ile ilgili yapıla değerlendirmede değişiklik olduğu dikkat çekti. Geçen ay "Enflasyon komitenin yüzde 2'lik hedefine doğru ilerleme kaydetmiştir ancak halen bir miktar yüksek seyretmektedir" ifadeleri kullanırken bugün cümlenin ilk kısmı çıkarılarak sadece "Enflasyon halen bir miktar yüksek seyretmektedir" denildi.

19 MART'TA NE BEKLENİYOR?

Enflasyon konusundaki ifadelerin de değişmesinin etkisiyle bir sonraki (19 Mart) FOMC toplantısında da faizin sabit bırakılması ihtimali daha güçlü bir şekilde fiyatlanmaya başladı. Bugünkü karar öncesi piyasalar yüzde 68 ihtimalle martta faizin sabit bırakılmasını fiyatlarken, kararın ardından söz konusu ihtimal yüzde 80'e çıktı.

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