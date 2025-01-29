Beşiktaş'tan Reinildo için yoğun mesai!
Kadroya takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Atletico Madrid'den Reinildo'yu transfer etmek için görüşmelerini sıklaştırdı.
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Önceliğini yabancı kontenjanında yer açmaya veren siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı İtalya'dan Genoa'ya sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralarken PSG'nin geri çağırıp satmak istediği Cher Ndour'la da yolları ayırmak için geri sayıma geçti.
Siyah-beyazlılar, takviye için ise önceliğini sol kanat ve sol beke veriyor.
Kartal sol bek için ise gündemine tecrübeli bir ismi aldı. Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava için yoğun bir görüşme trafiği içinde...
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mozambikli futbolcuyu İspanyol ekibinin de satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid'i uygun bir bonservisle ikna etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.