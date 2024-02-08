Yapay zeka ile sohbet artık ücretli

Google'dan yapılan açıklamada, dünyanın her yerinde çok sayıda kullanıcının geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana iş görüşmelerine hazırlanmak, kodlarda hata ayıklamak, yeni iş fikirleri için beyin fırtınası yapmak veya görüntüler oluşturmak için Bard'ı kullandığına işaret edildi.

Bard'ın artık "Gemini" olarak adlandırılacağı belirtilen açıklamada, Gemini ile halihazırda "Pro 1.0" modeliyle 40'tan fazla dilde, 230'dan fazla ülke ve bölgede sohbet edilebileceği kaydedildi.