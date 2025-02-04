Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
Meteoroloji, Sibirya'dan gelen ve yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte kar uyarısında bulundu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğine dikkat çekilerek 19 kent için uyarı yapıldı. İşte o illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra yurt genelinde beklenen kar yağışı geliyor.
İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'NUN BATISI DİKKAT
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.
BATI KARADENİZ'E KUVVETLİ KAR GELİYOR
AA'da yer alan habere göre Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.
SÜRÜCÜLER BUZLANMAYA DİKKAT
Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.