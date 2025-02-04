Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz! Meteoroloji, Sibirya'dan gelen ve yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte kar uyarısında bulundu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğine dikkat çekilerek 19 kent için uyarı yapıldı. İşte o illerimiz...

Anadolu Ajansı Giriş: 04.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:48 facebook

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