Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla'dan inanılmaz değişim! Ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatı ile 45 kilo verdi - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla, bir yılda 45 kilo verdi

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, zayıflamak isteyenleri uyardı. Bir yıl önce mide küçültme ameliyatı olarak 45 kilo veren Atilla; "Mide küçültme ameliyatı, tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eylül 2022

        Rüştü Onur Atilla, oldukça zayıflamış haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. 37 yaşındaki ünlü oyuncu, bir yılda 45 kilo verdiğini açıkladı.

        2

        Şubat 2024

        Bir yıl önce mide küçültme operasyonu geçiren Rüştü Onur Atilla, hayranlarından gelen binlerce "Nasıl zayıfladın?" sorusu üzerine bir açıklama yapma gereği duydu.

        3

        Kasım 2023

        "KIZANLAR OLDU"

        "365 gün, 45 kilo... 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu" diyen Rüştü Onur Atilla, sevenlerine uyarıda bulundu.

        4

        Aralık 2023

        "HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

        Mide küçültme ameliyatının çabuk karar verilip girilmesi gereken bir operasyon olmaması gerektiğini vurgulayan Rüştü Onur Atilla, şu ifadeleri kullandı: Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu, her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz. Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. 'Yapın ya da yapmayın' demem, diyemem... Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığıyla birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim.

        #Rüştü Onur Atilla

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı