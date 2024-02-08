Rüştü Onur Atilla, bir yılda 45 kilo verdi
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, zayıflamak isteyenleri uyardı. Bir yıl önce mide küçültme ameliyatı olarak 45 kilo veren Atilla; "Mide küçültme ameliyatı, tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz" dedi
Eylül 2022
Rüştü Onur Atilla, oldukça zayıflamış haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. 37 yaşındaki ünlü oyuncu, bir yılda 45 kilo verdiğini açıkladı.
Şubat 2024
Bir yıl önce mide küçültme operasyonu geçiren Rüştü Onur Atilla, hayranlarından gelen binlerce "Nasıl zayıfladın?" sorusu üzerine bir açıklama yapma gereği duydu.
Kasım 2023
"KIZANLAR OLDU"
"365 gün, 45 kilo... 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu" diyen Rüştü Onur Atilla, sevenlerine uyarıda bulundu.
Aralık 2023
"HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Mide küçültme ameliyatının çabuk karar verilip girilmesi gereken bir operasyon olmaması gerektiğini vurgulayan Rüştü Onur Atilla, şu ifadeleri kullandı: Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu, her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz. Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. 'Yapın ya da yapmayın' demem, diyemem... Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığıyla birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim.