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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!

        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!

        Ankara'da, yüzde 50 zihinsel engelli olan 30 yaşındaki kuzeni K.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Mustafa D.'ye 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan önce 18 yıl hapis cezası verildi. Sanık, 'iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 07:30 Güncelleme: 09.02.2024 - 07:30
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        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
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        Ankara'da, geçen yıl 20 Haziran'da meydana gelen olayda Mustafa D. (28), yüzde 50 zihinsel engeli bulunan kuzeni K.D.'ye (30), evde cinsel saldırıda bulundu.

        OLAYI ANNESİNE ANLATTI

        DHA'da yer alan habere göre K.D., durumu annesine anlattı. Anne H.D.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa D, gözaltına alındı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        K.D.'nin bulunduğu eve çorap almak amacıyla girdiğini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını iddia eden Mustafa D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        RAPOR: CİNSEL SALDIRI VAR

        Mustafa D. hakkında, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi'nce hazırlanan raporda K.D.'nin cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

        BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa D, son savunmasını yaparak, suçlamayı kabul etmediğini belirtti ve beraatını talep etti.

        CEZASI 'İYİ HALDEN' İNDİRİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanığa önce 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim nedeni sayılarak ceza 15 yıla düşürüldü.

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