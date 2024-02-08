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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Derrick Köhn transferini açıkladı! İşte maliyeti... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Derrick Köhn transferini açıkladı! İşte maliyeti...

        Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 22:43 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:05
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        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
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        Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini açıkladı.

        Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

        "Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

        Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

        Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir"

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