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        Haberler Dünya Avustralya'da yeni yasa yolda: Mesai saati dışında çalışanıyla iletişime geçen işverene ceza gelecek

        Avustralya'da yeni yasa yolda: Mesai saati dışında çalışanıyla iletişime geçen işverene ceza gelecek

        Avustralya'da Meclis'e sunulacak yeni tasarı ile işverenlerin mesai saati dışında çalışanları ile iletişime geçmesi engellenecek. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bizim basitçe söylemek istediğimiz şey, günde 24 için maaş almayan birinin 24 saat ulaşılabilir olmaması halinde cezalandırılmamalı gerektiği"

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 08.02.2024 - 09:35 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:35
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        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
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        Avustralya'da gündeme gelen yasa tasarısı ile birlikte işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanları ile iletişime geçmesinin önüne geçmesi hedefleniyor.

        Yeni yasa ile çalışanları, mesai saatleri dışında iş yerinden kendilerine "makul olmayan" arama ve mesaj gelmesi durumunda cezai yaptırım talep edebilecek. Tasarının bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

        "24 SAAT İÇİN MAAŞ ALMAYAN BİRİ 24 SAAT ÇALIŞAMAZ"

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bizim basitçe söylemek istediğimiz şey, günde 24 için maaş almayan birinin 24 saat ulaşılabilir olmaması halinde cezalandırılmamalı gerektiği" açıklamasında bulundu.

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        Çalışma Bakanı Tony Burke, bu kararın çalışanların ücretsiz fazla mesai yapmasını engelleyeceğini söyledi.

        Mesai saati dışında iletişimi kesmek gibi benzer uygulamalar, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de mevcut.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #avustralya

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