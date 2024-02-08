Avustralya'da yeni yasa yolda: Mesai saati dışında çalışanıyla iletişime geçen işverene ceza gelecek

Avustralya'da gündeme gelen yasa tasarısı ile birlikte işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanları ile iletişime geçmesinin önüne geçmesi hedefleniyor.

Yeni yasa ile çalışanları, mesai saatleri dışında iş yerinden kendilerine "makul olmayan" arama ve mesaj gelmesi durumunda cezai yaptırım talep edebilecek. Tasarının bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

"24 SAAT İÇİN MAAŞ ALMAYAN BİRİ 24 SAAT ÇALIŞAMAZ" Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Bizim basitçe söylemek istediğimiz şey, günde 24 için maaş almayan birinin 24 saat ulaşılabilir olmaması halinde cezalandırılmamalı gerektiği" açıklamasında bulundu. REKLAM