Dünyanın en büyük 32 takımı açıklandı! Listede 3 Türk kulübü var
Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Listede Türkiye'den de 3 kulüp yer aldı
Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı.
Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı.
Listede 3 Türk takımı da yer alırken işte dünyanın en büyük 32 kulübü:
1- Real Madrid
2- Barcelona
3- Manchester United
4- Bayern Münih
5- Liverpool
6- Juventus
7- Milan
8- Manchester City
9- Chelsea
10- Inter
11- Paris Saint-Germain
12- Arsenal
13- Ajax
14- Borussia Dortmund
15- Atletico Madrid
16- Tottenham
17- Roma
18- Benfica
19- Napoli
20- Boca Juniors
21- River Plate
22- Galatasaray
23- Porto
24- Flamengo
25- Corinthians
26- Fenerbahçe
27- Valencia
28- Sao Paulo
29- Marsilya
30- Beşiktaş