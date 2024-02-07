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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dünyanın en büyük 32 takımı açıklandı! Listede 3 Türk kulübü var - Galatasaray Haberleri

        Dünyanın en büyük 32 takımı açıklandı! Listede 3 Türk kulübü var

        Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı. Listede Türkiye'den de 3 kulüp yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:59
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        Ünlü futbol dergisi FourFourTwo, belirli kriterlere göre dünyanın en büyük 32 kulübünü sıraladı.

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        Kulüplerin tarihleri, başarıları, sosyal medyadaki takipçi ve taraftarlar sayıları listeyi belirlerken dikkate alındı.

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        Listede 3 Türk takımı da yer alırken işte dünyanın en büyük 32 kulübü:

        4

        1- Real Madrid

        5

        2- Barcelona

        6

        3- Manchester United

        7

        4- Bayern Münih

        8

        5- Liverpool

        9

        6- Juventus

        10

        7- Milan

        11

        8- Manchester City

        12

        9- Chelsea

        13

        10- Inter

        14

        11- Paris Saint-Germain

        15

        12- Arsenal

        16

        13- Ajax

        17

        14- Borussia Dortmund

        18

        15- Atletico Madrid

        19

        16- Tottenham

        20

        17- Roma

        21

        18- Benfica

        22

        19- Napoli

        23

        20- Boca Juniors

        24

        21- River Plate

        25

        22- Galatasaray

        26

        23- Porto

        27

        24- Flamengo

        28

        25- Corinthians

        29

        26- Fenerbahçe

        30

        27- Valencia

        31

        28- Sao Paulo

        32

        29- Marsilya

        33

        30- Beşiktaş

        34

        31- Celtic

        35

        32- Rangers

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