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        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!

        Bursa'da hırsızlık yaparken ev sahibine yakalanan 27 yaşındaki Oktay A. polis tarafından serbest bırakıldı. 5 saat sonra ev sahibi 22 yaşındaki Fırat T. ile karşılaşan hırsızlık zanlısı Oktay A, ev sahibini bıçakla yaralayıp kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 01:41 Güncelleme: 08.02.2024 - 01:41
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        Ev sahibini soydu, serbest bırakılınca bıçakladı!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oktay A. (27), hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile karşılaşıp kavga etti.

        Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra caddede karşılaşıp tartıştığı ev sahibi Fırat T.'yi göğsünden, yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) ise bacağından bıçaklayıp kaçtı.

        Fotoğraf: İHA

        HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

        Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi.

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        O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: İHA

        5 SAAT SONRA BIÇAKLADI

        Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesinde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fırat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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