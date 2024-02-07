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        Haberler Gündem Politika CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan yeniden aday olan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş açıklaması

        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı ile ilgili açıklamada bulundu. Başarır, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" dedi. Basın açıklaması yapan Lütfü Savaş da, "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Korkmayacağım ve sinmeyeceğim. Hatay'ı tehditlere teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Savaş ayrıca, "Sayın genel başkanımızla dün akşam konuştum. Adayımız Lütfü Savaş ve bu seçimi biz kazanacağız diyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 07.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:51
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        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
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        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da kameraların karşısına geçerek basın açıklaması yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik protestolar ile ilgili şunları kaydetti:

        "Hatay halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği her tepki, başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa, partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri, bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir."

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        "ADAY YAPILDIKTAN SONRA TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ"

        Yerel seçimlerle ilgili Türkiye'nin her yerinde anketler yaptırarak tüm adayları değerlendirdiklerini söyleyen Başarır, "Lütfü Bey'le ilgili toplumun bir kısmı, 'Burada bir sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık. Bunlar tartışıldı ve aday yapıldı. Gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar biraz daha büyüdü. Aday yapıldığıyla bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Dediğim gibi buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir; ama buna karar verecek kurum CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'dir" dedi.

        "KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM"

        Basın açıklaması yapan Lütfü Savaş da, "Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Korkmayacağım ve sinmeyeceğim. Hatay'ı tehditlere teslim etmeyeceğiz. Sitemler karşılığında ise sıkıntıları telafi edeceğiz" dedi.

        "GENEL BAŞKANIMIZ İLE KONUŞTUM"

        Konuşmasında, "Provokasyon yapıldı" diyen Savaş, "Ya birinin elinde silah olsaydı ya bomba olsaydı" şeklinde konuştu. Savaş ayrıca, "Sayın genel başkanımızla dün akşam konuştum. Adayımız Lütfü Savaş ve bu seçimi biz kazanacağız diyor" ifadelerini kullandı.

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        #son dakika
        #Lütfü Savaş
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