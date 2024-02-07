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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derrick Köhn Galatasaray'da! - Son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Derrick Köhn Galatasaray'da!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:49
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        Sol bekte işlem tamam!
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        Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray, sol bek takviyesini de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'da forma giyen Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı.

        25 yaşındaki sol bekin menajeri dün akşam İstanbul'a gelirken, Galatasaray yönetimi hem oyuncunun kulübü Hannover ile hem de Köhn'ün menajeriyle el sıkıştı.

        Sarı-kırmızılı kulübün transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

        DERRICK KÖHN KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)

        Doğum yeri: Hamburg / Almanya

        Boy: 1,80 m

        Mevki: Sol bek

        Ayak: Sol ayak

        Güncel piyasa değeri: 3 mil. €

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        Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover

        KULÜBE GÖRE PERFORMANSI

        Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist

        Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist

        Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist

        Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist

        Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist

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