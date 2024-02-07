Koalisyon çalışmalarında çatlak! Geert Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
Hollanda'da aşırı sağcı, İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in hükümet kurmak için koalisyon çalışmaları sürerken muhtemel koalisyon ortaklarından biri masadan kalktı. Wilders, bu kararın ardından "inanılmaz derecede hayal kırıklığına" uğradığı ifade etti
Hollanda'da Kasım ayı sonunda yapılan erken seçimden büyük bir zaferle çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in yeni hükümet kurma şansı azalıyor. Wilders, koalisyon ortağı olması muhtemel üç adaydan birinin çekilmesiyle hayal kırıklığına uğradı.
Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) lideri Pieter Omtzigt, kamu maliyesindeki fikir ayrılıkları sebebiyle koalisyon müzakerelerinden çekildi.
"İNANILMAZ BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Bu kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Wilders, "İnanılmaz derecede bir hayal kırıklığı. Hollanda bu kabineyi istiyor ve biz bugüne kadar tartışırken şimdi Pieter Omtzigt havlu atıyor. Bunu hiç anlamıyorum."
Hollanda medyası, "iyi yönetim" ve "farklı siyaset yapma" sözüyle seçime giren NSC'nin kamu maliyesinin durumuyla ilgili gizli brifingleri karşısında şoke olduğunu bildirdi.
"NSC HOLLANDA HALKINA BOŞ SÖZ VERME NİYETİNDE DEĞİL"
Kamu yayıncısı NOS, Omtzigt'in bir azınlık hükümetine parlamento desteği vermeyi reddetmediğini, ancak varsayılan sağ koalisyona resmi olarak katılma olasılığının kalmadığını bildirdi. Omtzigt, parti üyelerine yazdığı bir mektupta, "NSC, Hollanda halkına zaten boş bildiği ve bir sonraki hükümet tarafından yerine getirilemeyeceği sözler verme niyetinde değil" ifadelerini kullandı.
"ÖNÜNDE SONUNDA BAŞBAKAN OLACAĞIM"
Wilders, "Önünde sonunda Hollanda'nın Başbakanı olacağını" dile getirse de Guardian'da yer alan habere göre, NSC olmadan Wilders'in çoğunluk hükümeti kurma şansı yok.
Wilders'ın partisi PVV, seçimlerde şaşırtıcı bir şekilde 37 sandalye kazanmıştı, ancak şuan çoğunluk için gereken 76 sandalyenin çok gerisinde kaldı. Wilders'ın planladığı koalisyona göre, NSC'ye 20 sandalye, BBB Tarım Partisi'ne 7 sandalye, ve merkez sağ VVD'ye ise 24 sandalye verilecekti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.