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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da öldürülen 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat kararı alındı! - Son dakika haberleri

        3 yaşındaki çocuğun ölümünde anne ve erkek arkadaşına beraat

        Çorum'da 3 yaşındaki erkek çocuğu R.E.Ş.'nin şüpheli ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Davada tutuksuz yargılanan anne ile erkek arkadaşı hakkında beraat kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:25
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        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
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        Çorum'da 3 yaşındaki erkek çocuğu R.E.Ş´nin şüpheli görülen ölümü sonrası `Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar´ suçlarından tutuksuz yargılanan annesi Z. B. Y. ve erkek arkadaşı B.Ç. hakkında üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

        DHA'da yer alan habere göre olay 10 Ekim 2020'de meydana geldi. R.E.Ş., annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

        R.E.Ş. burada yapılan müdahalelere kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ile erkek arkadaşı B.Ç. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Z.B.Y. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

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        ANNE VE ERKEK ARKADAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

        Z.B.Y. savcılıktaki ifadesinde "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hatta İstanbul´da tedavi gördü. Ayrıca koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum" dedi.

        "EVE BİRİLERİ GİRMİŞ OLABİLİR"

        B.Ç. ise "Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul´a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise 'Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz' dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir" dedi.

        TUTUKSUZ YARGILANMAK İÇİN SERBEST BIRAKILDILAR

        Gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra 10 ay hapis yatan anne ve erkek arkadaşı, Adli Tıp, 1´inci İhtisas Kurulu´nun raporu ile kesin ölüm sebebinin, doğumsal kaynaklı kalp hastalığı ile gelişen komplikasyonları sonucu gerçekleştiğinin ve ölen kişinin cinsel istismara maruz kaldığına yönelik tıbbi deliller elde edilemediği yönünde hazırlanan rapor sonrası, kaldıkları cezaevinden 11 Kasım 2021'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        DOSYA 1.İNCİ AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

        Anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 4 celse görülen davaya katılarak tutuksuz yargılandı. Z.B.Y. ve B.Ç., katıldıkları duruşmalarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söylerken, Adli Tıp Kurumu ve 1 İhtisas Kurulu´nun Üst Kurulu tarafından mahkemeye ulaşan raporda, sanıkların atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığı gerekçe gösterilerek, sanıkların beraatına karar verildi.

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